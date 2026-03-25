Almanya'da konut fiyatları yeniden yükselişe geçti

Almanya’da konut fiyatları yeniden yükselişe geçti

Almanya'da konut fiyatları, iki yıl süren aralıksız düşüşün ardından 2025 yılında ilk kez artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 12:44

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2025 yıl geneli ve söz konusu yılın son çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede konut fiyatları geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 3,2 arttı. Bu gelişmeyle birlikte, 2022'den bu yana devam eden gerileme dönemi sona ermiş oldu.

Almanya emlak piyasasında uzun yıllar süren büyüme süreci, artan faiz oranları, yükselen malzeme maliyetleri ve hayat pahalılığı nedeniyle 2022'den sonra sekteye uğramıştı.

Söz konusu ekonomik baskılar neticesinde konut fiyatları 2023'te yüzde 8,4, 2024'te ise yüzde 1,5 gerilemişti. 2025 verileri, piyasanın 2022'deki yüzde 6,1'lik büyüme performansının ardından yeniden toparlanma eğilimine girdiğini teyit etti.

Öte yandan, konut fiyatları 2025'in son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Yılın son çeyreğinde Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf gibi yedi büyük metropolde daire fiyatları yüzde 2,1, müstakil (bahçeli) ev fiyatları ise yüzde 1,5 yükseldi.

