Almanya'da saatlik asgari ücret yükseltildi

Almanya'da bakanlar kurulunun, 12,82 avro olan saat başına ödenen asgari ücretin, gelecek yıldan itibaren artırılarak iki aşamada 2027 itibarıyla 14,60 avroya yükseltilmesine onay verdiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2025 15:51

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2025 15:57

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede saat başına ödenen asgari ücretin ilk olarak 1 Ocak 2026'da mevcut 12,82 avrodan 13,90 avroya, bir yıl sonra 14,60 avroya çıkarılmasına bakanlar kurulunun onay verdiği belirtildi.

Hükümet tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu, 27 Haziran'da 12,82 avro olan saat başına ödenen asgari ücretin 2027'ye kadar 14,60 avroya yükseltilmesini teklif etmişti.

Asgari ücret artışının Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekiyordu.

Federal hükümetin, komisyonun önerisini değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bu artıştan 6,6 milyon çalışanın yararlanabileceğini tahmin ediyor.

Yasal asgari ücret, ilk olarak 2015'te saat başına brüt 8,50 avro olarak belirlenmiş, o tarihten bu yana birkaç kez artırılmıştı.

Öte yandan, seçim kampanyası sırasında Sosyal Demokrat Parti (SPD ve Yeşiller) asgari ücretin 15 avro olmasını isterken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Asgari Ücret Komisyonu'nun özerkliğini savunmuştu.

Saat başına ödenen asgari ücretteki artışın, şirketlerin maaş maliyetlerini 2026'da yaklaşık 2,18 milyar avro, 2027'de yaklaşık 3,44 milyar avro yükselteceği tahmin ediliyor.

Hükümetin asgari ücret artışı kararını eleştirenler, asgari ücretin artırılmasının ülkede istihdamı riske atabileceğini, çünkü daha yüksek işgücü maliyetlerinin şirketlerin personel alımını ve personeli tutmasını zorlaştıracağını savunuyor.

