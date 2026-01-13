CANLI BORSA
Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor

Almanya'da Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Kasım 2025’te aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda ise yüzde 5,7 düşüş gösterdi.

13 Ocak 2026

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kasım 2025'e ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da Tarım-ÜFE, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 gerilerken endekste aylık bazda yüzde 2,6 düşüş kaydedildi.

Tarım-ÜFE'de Ekim 2025'te yıllık düşüş yüzde 1,7 iken kasımda bitkisel ürün fiyatları yıllık bazda yüzde 11,5 geriledi.

Hayvan ve hayvansal ürünlerin fiyatları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 düştü. Bu gelişme, Mayıs 2024'ten bu yana söz konusu grupta görülen ilk yıllık düşüş oldu.

Bitkisel ürünlerin fiyatlarındaki gerilemenin temel nedeni patates fiyatlarındaki düşüş oldu. Kasım 2025'te de patates fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,6 daha düşük olduğu bildirildi.

Meyve fiyatlarında yıllık bazda yüzde 17,7 düşüş görülürken elma fiyatları kasımda yıllık yüzde 21 geriledi. Süt fiyatları yüzde 10,2 düşerken yumurta fiyatları yüzde 11 arttı. Sebze fiyatları da yıllık bazda yüzde 7,3 geriledi.

Büyükbaş hayvan fiyatlarında yüzde 3,3 artış kaydedilirken kümes hayvanları fiyatları ise ördek ve hindi gibi tavuk dışındaki kümes hayvanlarında görülen fiyat artışlarının etkisiyle yüzde 7,3 yükseldi.

Öte yandan, enerji fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra artış hızı yavaşlayan gıda fiyatlarının Almanya'da enflasyonu baskılayan en önemli unsurlardan biri olduğu dikkati çekiyor. Ülkede ekim ve kasımda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,8'e gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Eylül 2024'te yıllık enflasyon yüzde 1,6 olmuştu.

Gıda fiyatları Aralık 2025'te bir yıl öncesine göre yalnızca yüzde 0,8 artarken enerji ürünleri fiyatları yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

Üretici fiyatlarındaki gelişmelerin ise genel enflasyon kanalıyla nihai tüketici fiyatlarına gecikmeli olarak yansıdığı ifade ediliyor.

