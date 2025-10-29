CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da tüketici güveni düştü

Almanya'da tüketici güveni düştü

Almanya'da tüketici güveninin keskin düşen gelir beklentilerinin ağırlığıyla Kasım ayına girerken daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2025 08:46

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2025 08:47

GfK pazar araştırma enstitüsü ve Nürnberg Pazar Kararları Enstitüsü tarafından yayınlanan Almanya Tüketici Güven Endeksi, kasım ayı için ekim ayındaki aşağı revize edilmiş eksi 22,5 puandan eksi 24,1 puana düştü ve analistlerin mütevazı bir iyileşme beklentisini karşılayamadı.

Düşüş öncelikle gelir beklentilerindeki düşüşten kaynaklandı. Gelir beklentileri yaklaşık 13 puan kaybederek 2,3 puana ulaştı ve bu rakam Mart 2025'ten bu yana en düşük seviye oldu. Bu durum bir önceki ayda görülen güçlü kazanımları sildi.

NIM tüketici iklimi uzmanı Rolf Buerkl, "Devam eden jeopolitik gerilimler, yenilenen enflasyon korkuları ve iş güvenliği konusundaki artan endişeler, tüketici güveninde kısa vadeli bir toparlanma umutlarını zayıflatıyor" dedi.

Buna karşılık ekonomik beklentiler dört ayda ilk kez yükseldi ve 2,2 puan artarak 0,8'e ulaştı. Satın alma istekliliği ise hafif artarak eksi 9,3 puana yükseldi. Ancak her iki gösterge de düşük kalmaya devam ediyor ve gıda ile enerjideki yüksek fiyatlar satın alma davranışını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tasarruf etme istekliliği bir önceki ayın 16,1 puanından 15,8 puana geriledi.

İlginizi Çekebilir
Rusya’dan Hindistan açıklaması: Petrol arzımız yüksek Rusya'dan Hindistan açıklaması: Petrol arzımız yüksek 27 Ekim 2025 11:39
Fed’in faiz indirimlerine 2026’da devam edecek mi? Fed'in faiz indirimlerine 2026'da devam edecek mi? 27 Ekim 2025 11:21
Borsa’da bayram düzenlemesi: İşlemlerin takası 31 Ekim’de yapılacak Borsa’da bayram düzenlemesi: İşlemlerin takası 31 Ekim’de yapılacak 27 Ekim 2025 10:35
Brent petrolün varili 65,57 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,57 dolardan işlem görüyor 27 Ekim 2025 10:05
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 27 Ekim 2025 10:02
Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı 27 Ekim 2025 09:58
Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor 27 Ekim 2025 09:52
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 27 Ekim 2025 09:49
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı 27 Ekim 2025 09:24
Çin’de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı 27 Ekim 2025 09:02
IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak 25 Ekim 2025 14:43
Moody’s, Fransa’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi 25 Ekim 2025 09:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler