Almanya'da yatırımcı güveni geriledi

ZEW Ekonomik Güven Endeksi, bir önceki ayki 39,3 seviyesinden 38,5'e düştü. Ekonomistlerin beklentisi endeksin 41'e yükseleceği yönündeydi. Buna karşın mevcut ekonomik koşullara ilişkin ölçümde iyileşme görüldü.

ZEW Başkanı Achim Wambach, "Genel hava, Almanya'nın ekonomik politikalarının mevcut sorunları çözme kapasitesine olan güvenin azalmasıyla şekilleniyor" dedi. Hükümetin savunma ve altyapı yatırımlarına yönelik programının ekonomik canlanma sağlaması beklenirken, yapısal sorunlar — özellikle sanayi rekabet gücündeki zayıflama ve yaşlanan nüfus — devam ediyor.

Berlin, önceki mali disiplin yaklaşımını tersine çevirerek 1 trilyon euroyakadar kaynak ayırmayı planlıyor. Bu harcamaların bölge genelinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Boris Vujcic, bu yatırımları "Avrupa'daki herkes için çok iyi haber" olarak nitelendirdi.

Kimya ve metal sektörlerinde güven azalırken, bankacılık ve sigorta sektörlerinde de ekim ayına kıyasla düşüş gözlemlendi. Buna karşın özel tüketim toparlandı; telekom ve hizmet sektörleri ise olumlu kazançlar sayesinde iyileşme kaydetti.

Almanya ekonomisi, 2025'te iki yıllık daralma ve dalgalı üretim sürecinin ardından yıl sonuna doğru toparlanma sinyalleri veriyor. Ekim ayında satın alma yöneticileri endeksi, son iki buçuk yılın en güçlü üretim artışını gösterdi. Ancak sanayi üretimi eylülde beklentilerin altında kaldı ve önceki ayki düşüşü tam olarak telafi edemedi. Fabrika siparişleri beş ay sonra ilk kez artış gösterse de Ekonomi Bakanlığı durumu hâlâ "kırılgan" olarak nitelendiriyor.

Başbakan Merz liderliğindeki koalisyon, kamu harcamalarının etkisiyle 2026 ve 2027 için sırasıyla %1,3 ve %1,4 büyüme öngörüyor. Ancak ihracata bağımlı sanayi sektörü, artan ABD tarifeleri ve Çin'den gelen rekabet nedeniyle risk altında kalmaya devam ediyor.