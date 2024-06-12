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Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre ülkede yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olarak ölçüldü.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 14:06

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 14:07

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı nihai verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4'e yükseldi.

Böylece 29 Mayıs'ta açıklanan öncü veriler teyit edilmiş oldu. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı. AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, mayısta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,6 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 1,1 düştü.

"GENEL ENFLASYON DÜŞMEKTEDİR"

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,8 olarak hesaplandı. Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede enflasyonun yeniden yükselmeye başladığını ve bunun başlıca nedeninin hizmet fiyatlarında devam eden artış olduğunu belirtti.

Brand, "Öte yandan enerji ve gıda fiyatları yılın başından bu yana genel enflasyonu düşürmektedir." ifadesini kullandı.

Almanya'da son iki yılın aşırı yüksek enflasyon oranları artık geçmişte kalırken, ülkenin önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,3'e düşmesini bekliyor.

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