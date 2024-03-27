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Almanya'nın büyüme tahmini önemli oranda düşürüldü

Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşu, 2024 yılı için GSYH büyüme tahminlerini düşürdüler.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 12:58

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 12:58

Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma kuruluşları 2024 için GSYH büyüme tahminlerini düşürdüler.

Önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşuna, göre Alman ekonomisi konjonktürel ve yapısal zayıflıklar gösteriyor.

Yayınlanan rapora göre, bu yıl için GSYH tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü revize ederek yüzde 0,1'e indirildi. Sonbahar raporunda 2024 yılında GSYH'nın yüzde 1,3 büyüyeceği öngörülmüştü.

2025 yılı için beklentiler ise yüzde 1,5'den yüzde 1,4'e revize edildi.

Nominal efektif ücretlerin 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 3,4 oranında artmasının beklendiğini ifade eden araştırma kuruluşları, "Bu da reel ücretlerin tüm tahmin dönemi boyunca artacağı ve 2022 ile 2023'ün ilk yarısındaki kayıpları telafi edeceği anlamına gelmektedir" değerlendirmesini yaptılar.

Genel olarak, araştırma kuruluşları tüketici fiyatlarının cari yılda yüzde 2,3, önümüzdeki yıl ise yüzde 1,8 artmasını bekliyor. Enerji fiyatlarının azaltıcı etkisinden arındırılmış çekirdek enflasyon oranları ise yüzde 2,8 (2024) ve yüzde 2,3 (2025).

"Güçlü bir işgücü piyasası tüketimle ilgili yukarı yönlü güçleri desteklemektedir. Reel birim işgücü maliyetleri, ücret artışlarının ardından yeniden önemli ölçüde yükseliyor olsa da işgücü talebini desteklemeye devam etmektedir" değerlendirmesini de yapan kuruluşlar, işsizliğin çok az artması ve ilkbahardan itibaren tekrar düşmesinin muhtemeld olduğunu savundular.

Yıl boyunca işsizlik oranının yüzde 5,8 (2024) ve yüzde 5,5 (2025) olması bekleniyor.

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