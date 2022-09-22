Maliye Bakanlığı'nın aylık bültenine göre, Ağustos ayında vergi geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 54,21 milyar euro oldu. Temmuz ayında vergi gelirleri yüzde 0,3 artmıştı.

Yılın ilk 8 ayında ise vergi gelirleri yüzde 12,8 artışla 522,26 milyar euro seviyesine yükseldi.

Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, pandemi tedbirlerinin özellikle 2021 ilk 6 ayda vergi gelirlerini zayıflatmasının yol açtığı baz etkisinin bu yılın ilk 8 ayında vergi gelirlerinin güçlü artış göstermesinde etkili olduğunu vurguladı.