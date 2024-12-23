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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 5 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 5 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2024 17:03

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 996 bin lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon 5 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 995 milyon 670 bin 853,50 lira, işlem miktarı ise 665,39 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 484 milyon 209 bin 19,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Anadolubank, İstanbul Altın Rafinerisi ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 3.001.000,00 2.620,00
En Düşük 2.996.000,00 2.653,00
En Yüksek 3.050.000,00 2.675,00
Kapanış 3.005.000,00 2.655,00
Ağırlıklı Ortalama 3.020.183,17 2.661,83
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.995.670.853,50
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 665,39
Toplam İşlem Adedi 33

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