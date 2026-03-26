CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 530 bin liraya düştü

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 530 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 530 bin liraya indi.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2026 16:56

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 465 bin 552 lira, en yüksek 6 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 düşüşle 6 milyon 530 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 681 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 38 milyar 641 milyon 873 bin 138,47 lira, işlem miktarı ise 5 bin 922,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 38 milyar 843 milyon 942 bin 860,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Denizbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.681.000,00 4.676,00
En Düşük 6.465.552,00 4.385,00
En Yüksek 6.740.000,00 4.720,00
Kapanış 6.530.000,00 4.550,00
Ağırlıklı Ortalama 6.564.679,45 4.566,11
Toplam İşlem Hacmi (TL) 38.641.873.138,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.922,24
Toplam İşlem Adedi 514

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.793,9500 Değişim 224,77 Son veri saati:
Düşük 12753,66 Yüksek 12978,43
Açılış
44,3642 Değişim 0,0585 Son veri saati:
Düşük 44,3122 Yüksek 44,3707
Açılış
51,4035 Değişim 0,2323 Son veri saati:
Düşük 51,2739 Yüksek 51,5062
Açılış
6.344,6340 Değişim 185,880 Son veri saati:
Düşük 6296,036 Yüksek 6481,916
Açılış
98,6002 Değişim 7,5179 Son veri saati:
Düşük 95,5384 Yüksek 103,0563
Açılış
BİST En Aktif Hisseler