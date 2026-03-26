Altının kilogram fiyatı 6 milyon 530 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 465 bin 552 lira, en yüksek 6 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 düşüşle 6 milyon 530 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 681 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 38 milyar 641 milyon 873 bin 138,47 lira, işlem miktarı ise 5 bin 922,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 38 milyar 843 milyon 942 bin 860,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Denizbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.681.000,00 4.676,00 En Düşük 6.465.552,00 4.385,00 En Yüksek 6.740.000,00 4.720,00 Kapanış 6.530.000,00 4.550,00 Ağırlıklı Ortalama 6.564.679,45 4.566,11 Toplam İşlem Hacmi (TL) 38.641.873.138,47 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.922,24 Toplam İşlem Adedi 514