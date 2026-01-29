CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Altının kilogram fiyatı 7 milyon 995 bin lira oldu

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 995 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 995 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2026 16:52

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2026 17:00

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 605 bin lira, en yüksek 8 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,6 artışla 7 milyon 995 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 570 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 609 milyon 316 bin 657,79 lira, işlem miktarı ise 1843,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 274 milyon 770 bin 659,16 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Akbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.570.000,00 5.428,50
En Düşük 7.605.000,00 5.495,00
En Yüksek 8.000.000,00 5.725,00
Kapanış 7.995.000,00 5.725,00
Ağırlıklı Ortalama 7.954.662,21 5.653,41
Toplam İşlem Hacmi (TL) 14.609.316.657,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.843,85
Toplam İşlem Adedi 98

İlginizi Çekebilir
Fed faizi sabit tuttu: Goldman Sachs’tan yılın ilerisi için indirim sinyali Fed faizi sabit tuttu: Goldman Sachs’tan yılın ilerisi için indirim sinyali 29 Ocak 2026 08:19
S&P 500 tarihi zirvede: 7 bin puan aşıldı S&P 500 tarihi zirvede: 7 bin puan aşıldı 29 Ocak 2026 08:03
İsviçre frangı son 11 yılın zrivesinde! İsviçre frangı son 11 yılın zrivesinde! 28 Ocak 2026 16:49
Deutsche Bank’a polis baskını! Bankanın hisselerinde düşüş yaşandı Deutsche Bank'a polis baskını! Bankanın hisselerinde düşüş yaşandı 28 Ocak 2026 16:44
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 570 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 7 milyon 570 bin liraya çıktı 28 Ocak 2026 16:37
Almanya’dan ’İki vitesli AB hamlesi: Kritik toplantı bugün Almanya’dan 'İki vitesli AB” hamlesi: Kritik toplantı bugün 28 Ocak 2026 15:20
ABD’de mortgage faizleri yükseldi ABD’de mortgage faizleri yükseldi 28 Ocak 2026 15:07
ASML’den 1700 kişiyi işten çıkarma kararı ASML’den 1700 kişiyi işten çıkarma kararı 28 Ocak 2026 14:52
Almanya’da tüketici güven endeksi yükseldi Almanya'da tüketici güven endeksi yükseldi 28 Ocak 2026 14:47
ABD etkisiyle Avrupa’da doğal gaz fiyatları 40 Euro’nun altına geriledi ABD etkisiyle Avrupa’da doğal gaz fiyatları 40 Euro’nun altına geriledi 28 Ocak 2026 14:23
Dev şirkette işten çıkarma dalgası! Amazon çalışanlarına 90 günlük süre verdi Dev şirkette işten çıkarma dalgası! Amazon çalışanlarına 90 günlük süre verdi 28 Ocak 2026 14:18
ECB: Zayıf dolar ABD ekonomisine güvenin azaldığının göstergesi ECB: Zayıf dolar ABD ekonomisine güvenin azaldığının göstergesi 28 Ocak 2026 13:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.832,4400 Değişim 425,96 Son veri saati:
Düşük 13480,55 Yüksek 13906,51
Açılış
43,4266 Değişim 0,0333 Son veri saati:
Düşük 43,3955 Yüksek 43,4288
Açılış
52,0331 Değişim 0,3394 Son veri saati:
Düşük 51,8616 Yüksek 52,201
Açılış
7.716,0620 Değişim 171,112 Son veri saati:
Düşük 7640,078 Yüksek 7811,19
Açılış
166,7799 Değişim 7,4137 Son veri saati:
Düşük 160,8021 Yüksek 168,2158
Açılış
BİST En Aktif Hisseler