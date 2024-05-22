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Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi

Fed tarafından her yıl yapılan bir ankete göre Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 08:43

Fed'in Hanehalkı Ekonomi ve Karar Alma Anketi'ne göre, Ekim 2023 itibariyle yetişkinlerin yaklaşık %72'si "finansal olarak en azından iyi durumda"; bu oran 2022'deki %73'e göre çok az değişti, ancak 2021'deki %78'lik yüksek orana göre düştü.

Mali açıdan bir yıl öncesine göre daha kötü durumda olduğunu söyleyen yetişkinlerin oranı, sorunun ilk kez sorulduğu 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı 2022 yılındaki %35'ten %31'e geriledi.

'HANE HALKLARI ARASINDA GENİŞ FARKLILIK VAR'

Fed anketi, ABD'deki 11.000'den fazla yetişkinin ve ailelerinin mali durumunu inceledi.

Fed anketi hane halkları arasında da geniş bir farklılık olduğunu da gösterdi. Katılımcıların yarısına yakını 2.000 dolarlık bir harcamayı karşılayabilirken, yetişkinlerin %18'i şu anda sadece tasarruf kullanarak karşılayabilecekleri en büyük acil durum maliyetinin 100 doların altında olduğunu ve %14'ü 100 ila 499 dolarlık bir harcamayı karşılayabileceklerini söyledi. Yetişkinlerin %17'si anketten önceki ay tüm aylık faturalarını tam olarak ödemediklerini belirtti.

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