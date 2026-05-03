Asya Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı Semerkant'ta başladı

Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda, "Pan-Asya Enerji Şebekesi Girişimi kapsamında sınırlar boyunca enerji altyapıları ve yenilenebilir enerji entegrasyonunun artırılması için 2035'e kadar 50 milyar dolar, Asya-Pasifik Dijital Otoyolu Projesi için de 2035'e kadar 20 milyar dolar destek sağlayacağız" dedi.

Bankanın 59. Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı, "İlerlemenin Dönüm Noktası: Bölgenin Bağlantılı Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla Semerkant'taki İpek Yolu Fuar ve Kongre Yerleşkesi'nde başladı.

AKB Başkanı Masato Kanda, burada yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm ve enerjinin bölge için önemine dikkati çekti.

Yenilenebilir enerjinin sınır ötesi akışını sağlamak için ulusal ve bölgesel elektrik sistemlerini birbirine bağlamayı amaçlayan Pan-Asya Enerji Şebekesi Girişimi ile dijital altyapı açığını kapatmaya yardımcı olacak ve bölgenin yapay zeka odaklı büyümesine katkı sağlamayı hedefleyen Asya-Pasifik Dijital Otoyolu Projesi'nin bölgenin değişimde kritik role sahip olduğunu belirten Kanda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pan-Asya Enerji Şebekesi Girişimi kapsamında sınırlar boyunca enerji altyapıları ve yenilenebilir enerji entegrasyonunun artırılması için 2035'e kadar 50 milyar dolar, Asya-Pasifik Dijital Otoyolu Projesi için de 2035'e kadar 20 milyar dolar destek sağlayacağız. Enerji ve dijital erişim, bölgenin geleceğini belirleyecek. Bu iki girişim, Asya ve Pasifik'in büyümesi, rekabet etmesi ve birbirine bağlanması için ihtiyaç duyduğu sistemleri oluşturuyor."

Kanda, enerjiye yönelik yatırımlarla AKB'nin 2035 yılına kadar yaklaşık 20 gigavat yenilenebilir enerji entegrasyonunu, 200 milyon insanın enerjiye erişimini iyileştirmeyi, 840 bin kişiye yeni iş yaratmayı ve bölgesel enerji sektörü emisyonlarını yüzde 15 azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dijital yatırımlarla siber güvenlik önlemlerinin artırılmasının da amaçlandığını bildiren Kanda, 2035 yılına kadar bölge genelinde 200 milyon kişiye ilk kez genişbant internet erişimi sağlamayı ve 450 milyon kişiye ise daha hızlı ve daha güvenilir dijital bağlantı sunmayı öngördüklerini söyledi. Kanda, bu çalışmaların 4 milyon kişiye yeni iş yaratılması için de katkı sağlayacağını ifade etti.

ASYA SERMAYE PİYASALARI VE YATIRIMLARIN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ DE MASAYA YATIRILDI

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen seminerlerde sermaye piyasalarının Orta Asya ve Pasifik ülkelerinde kalkınmaya katkısı, kritik minerallerden imalata yatırımların ölçeklendirilmesi ve dijital altyapıların geliştirilmesiyle bölgesel işbirliği ve entegrasyonun güçlendirilmesi konuları konuşuldu.

AKB, yıllık toplantı sürecinde, Kırgızistan ve Tacikistan'daki deprem ve aşırı yağış risklerine yönelik her ülke için 80 milyon dolar değerinde ilk afet yardım tahvillerinin ihraç edildiğini de bildirdi.

Banka ayrıca Asya ve Pasifik bölgesindeki ülkelerin temiz enerji, bataryalar, elektrikli araçlar ve dijital teknoloji için gerekli olan kritik maden tedarik zincirlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni bir finansman programı başlattığını da açıkladı.

Bankanın yıllık toplantısı seminerler, toplantılar ve ikili görüşmelerle 6 Mayıs'a kadar sürecek.