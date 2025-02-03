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Avro Bölgesi'nde imalat sanayi verileri belli oldu

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin ocak ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 1,5 puan artarak 46,6 puan oldu.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2025 13:18

Son Güncelleme Tarihi 03 Şubat 2025 13:18

Avro Bölgesi'nde imalat sektöründeki gerileme ocakta hafiflemeye başladı. Avro Bölgesi'nde üretim, yeni siparişler, envanterler ve satın alma faaliyetlerinde daralma yavaşladı ve işletmelerin üretim artış beklentileri son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde aralıkta 45,1 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 46,6 puana çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2022 yılının ortalarından bu yana 50 puanın altında seyrediyor.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Avro Bölgesi'nde imalat PMI'daki artışın istikrar doğrultusunda ilk adım olduğunu ifade etti.

Avro Bölgesi'nde son iki yıldır ekonomik durumun zayıf seyrettiğini anımsatan Rubia, yüksek girdi fiyatlarının imalat sektörü için bir zorluk teşkil ettiğini ve ocak ayında ortalama petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 7 arttığını hatırlattı.

Rubia, ABD yönetiminin yakın zamanda Avrupa imalat sektörüne ve ihracatına tarifeler ve farklı önlemler uygulaması beklenmesine rağmen Avro Bölgesi'nde geleceğe olan güvende bir artış yaşandığını belirtti.

Avro Bölgesi'nin ihracatının yüzde 90'ından fazlasını ABD dışındaki ülkelere yaptığına işaret eden Rubia, ABD'nin uygulaması söz konusu gümrük vergilerine rağmen Avrupa'da işlerin daha olumlu seyredebileceğini ifade etti.

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