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Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı. Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekim ayında yüzde 6,3 oldu.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2024 14:39

Son Güncelleme Tarihi 02 Aralık 2024 14:39

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekimde yüzde 6,3 oldu.

AYNI SEVİYEYİ KORUDU

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de eylülde ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ekimde değişmedi. Avro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 6,3 olan işsizlik oranı ekimde aynı seviyeyi korudu.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK İSPANYA'DA

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti. Ekimde işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,2, Yunanistan'da yüzde 9,8, İsveç ve Finlandiya'da yüzde 8,5 oldu. AB'de işsiz sayısı, ekimde 12 milyon 971 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 841 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekim ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 995 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 427 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 15 olarak ölçüldü.

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