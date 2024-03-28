CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Euro Bölgesi'nde şirket kredilerinde artış görüldü

Euro Bölgesi'nde şirket kredilerinde artış görüldü

Euro Bölgesi'nde şirketlere verilen krediler şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 28 Mart 2024 15:31

Son Güncelleme Tarihi 28 Mart 2024 15:31

Euro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre şubatta finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 büyüdü. Söz konusu krediler ocakta yüzde 0,2 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarken, bir önceki aya göre değişmedi.

Şubatta geniş para arzı M3 ise yüzde 0,4 büyüyerek, analistlerin yüzde 0,3'lük artış beklentisinin üstünde kaldı.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin kredi notu teyit edildi ABD'nin kredi notu teyit edildi 28 Mart 2024 08:48
Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor 28 Mart 2024 09:12
Yellen’den Çin açıklaması: ABD’deki üretimi sıkıştırıyor Yellen'den Çin açıklaması: ABD'deki üretimi sıkıştırıyor 28 Mart 2024 08:47
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 28 Mart 2024 13:15
SNB üyesi Schlegel: Enflasyon baskısının azalması faiz indirimine imkan sağladı SNB üyesi Schlegel: Enflasyon baskısının azalması faiz indirimine imkan sağladı 28 Mart 2024 08:46
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 28 Mart 2024 10:04
İngiltere’nin otomobil üretimi art arda büyüyor İngiltere'nin otomobil üretimi art arda büyüyor 28 Mart 2024 08:42
S&P Global Japonya’nın kredi notunu teyit etti S&P Global Japonya'nın kredi notunu teyit etti 28 Mart 2024 08:42
Yabancılar Japon devlet tahvili sattılar Yabancılar Japon devlet tahvili sattılar 28 Mart 2024 08:39
Nikkei Endeksi yüzde 1’den fazla düştü Nikkei Endeksi yüzde 1'den fazla düştü 28 Mart 2024 08:35
BlackRock CEO’su Fink: Ether ETF’leri mümkün BlackRock CEO'su Fink: Ether ETF'leri mümkün 28 Mart 2024 08:33
BoE üyesinden ’acele edilmemesi’ uyarısı BoE üyesinden 'acele edilmemesi' uyarısı 28 Mart 2024 08:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.018,66
%1,8655
BORSA
1.002,10
%0,2096
ALTIN
998,16
%-0,1841
DOLAR
995,74
%-0,4261
EURO
1.001,77
%0,1774
BORSA
1.176,10
%17,6098
ALTIN
1.124,05
%12,405
DOLAR
1.119,09
%11,9093
EURO
977,29
%-2,271
BORSA
1.245,85
%24,5847
ALTIN
1.135,03
%13,5031
DOLAR
1.147,30
%14,73
EURO
1.794,99
%79,4992
BORSA
2.104,82
%110,4821
ALTIN
1.739,11
%73,9107
DOLAR
1.772,89
%77,2888
EURO
BİST En Aktif Hisseler