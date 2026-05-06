Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu son 3,5 yılın zirvesinde

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) martta aylık yüzde 3,4 artarak Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 15:14

Son Güncelleme Tarihi 06 Mayıs 2026 15:15

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, "Avro Bölgesi'nde ÜFE'deki güçlü ancak beklenmedik bir artış" - "Nisan ayına ait iş anketlerinde, satış fiyatı beklentilerinin de hızla arttığı görülüyor. Bu bağlamda, haziran toplantısında ECB'nin faiz oranlarını 25 baz puan artırmak için gerekli bilgilere sahip olacağına inanıyoruz" dedi.

ENERJİ MALİYETLERİ YÜKSELDİ

Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risklerin enerji maliyetlerindeki yukarı yönlü etkisinin güçlü bir enflasyon baskısına dönüşüp dönüşmediğine ilişkin sinyaller yakından takip ediliyor.

Avro Bölgesi'nde mart ayı üretici enflasyonu aylık bazda yüzde 3,4 ile Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişe işaret ederken alt kalemler incelendiğinde enerji maliyetlerindeki yükseliş öne çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yaptığı açıklamaya göre, Avro Bölgesi'nde ÜFE, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,1 arttı. Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık 3,3, yıllık yüzde 1,8 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 6,9 ile Litvanya'da, yüzde 6,5 ile İspanya'da ve yüzde 5,9 ile İtalya'da arttı. Aylık ÜFE martta, Estonya'da yüzde 12,3, Finlandiya'da yüzde 5,3 ve Bulgaristan'da yüzde 2,5 azaldı. ÜFE, martta yıllık bazda Romanya'da yüzde 7,8, Bulgaristan'da yüzde 7,5 ve Litvanya'da yüzde 7,2 artarken Lüksemburg'da yüzde 4,9, Estonya'da yüzde 2,4 ve Slovakya'da yüzde 1,3 geriledi.

Tedarik zincirindeki birincil şokların özellikle ücret ayarlamalarından kaynaklanacak şekilde, ikincil enflasyon etkileri yaratması da olası senaryolar arasında bulunuyor.

Bu durum Avrupa Merkez Bankasına (ECB) yönelik "şahin" beklentileri pekiştirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin haziran toplantısında faiz artırımına gidebileceği ihtimali yüzde 70'e çıktı. Bankanın yıl sonuna kadar ise en az 2 faiz artırımı adımı atması bekleniyor.

"ECB'NİN FAİZLERİ 25 BAZ PUAN ARTIRMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİLERE SAHİP OLACAĞINA İNANIYORUZ"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ECB'nin daha fazla bilgi edinmek istediği için nisan ayı toplantısında faiz oranlarını artırmaktan kaçındığını belirtti.

Avro Bölgesi'nde ÜFE'deki artışın güçlü olduğunu ancak beklenmedik bir yükseliş olduğunu ifade eden Houte, bunun büyük bir kısmının enerji fiyatlarındaki sert artıştan kaynaklandığını dile getirdi.

Yıllık rakamlara bakıldığında, üretici fiyat enflasyonunun yüzde 2,1 artarak tekrar pozitif alana döndüğüne dikkati çeken Houte, enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatlarındaki enflasyonun yıllık bazda sadece yüzde 1,4 seviyesinde olduğunu ancak ÜFE'de açıkça yukarı yönlü bir eğilimin görüldüğünü dile getirdi.

Houte, "Nisan ayına ait iş anketlerinde, satış fiyatı beklentilerinin de hızla arttığı görülüyor. Bu bağlamda, haziran toplantısında ECB'nin faiz oranlarını 25 baz puan artırmak için gerekli bilgilere sahip olacağına inanıyoruz." dedi.

