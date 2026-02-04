CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları aralıkta geriledi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2026 14:01

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 yılı aralık ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, geçen yılın aralık ayında, kasım ayına kıyasla yüzde 0,4, önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 1,9 geriledi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,1 düştü.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,3 azalacağı yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, aralıkta aylık bazda en fazla yüzde 3 ile Estonya'da, yüzde 2,8 ile İrlanda'da ve yüzde 1,9 ile Danimarka'da azaldı. Aylık ÜFE aralıkta, Bulgaristan'da yüzde 1,4, Portekiz'de yüzde 0,5, Belçika ve Romanya'da yüzde 0,4 arttı.

ÜFE, aralıkta yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 5,6, İrlanda'da yüzde 4,9 ve Portekiz'de yüzde 3,7 gerilerken, Bulgaristan'da yüzde 9,8, Romanya'da yüzde 6,6 ve İsveç'te yüzde 1,3 arttı.

