Avro Bölgesi'nin ekim enflasyonu belli oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1 olarak belirlendi.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2025 13:55

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,1'e indi. Enflasyon, ekimde aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ekimde yıllık bazda yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde ekimde çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde ekimde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,4 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 1 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon ekimde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 arttı.

