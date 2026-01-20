CANLI BORSA
Avrupa Birliği: Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri hata

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri bir hata” dedi.

DHA

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2026 16:09

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu. Grönland'a ilişkin değerlendirmede bulunan von der Leyen, Arktik bölgesinin güvenliği konusunda Avrupa'nın çok kararlı bir tutum sergilediğini, aynı zamanda bu konuda ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını bildirdi.

Von der Leyen, Arktik güvenliğinin ancak birlikte sağlanabileceğine inandıklarını vurgulayarak, "Bu nedenle özellikle uzun süredir müttefik olan ülkeler arasında önerilen ilave gümrük vergileri bir hatadır. AB ile ABD, geçen temmuz ayında bir ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşma anlaşmadır. Dostlar el sıkıştığında bunun bir anlamı olmalı" ifadelerini kullandı.

Arktik bölgesinin güvenliğini merkeze alan bir destek paketi üzerinde çalıştıklarını kaydeden von der Leyen, bu paketin merkezinde, ''egemen halkların kendi geleceklerine karar vermeleri gerekir' ilkesinin olacağını söyledi. Von der Leyen, Grönland ve Danimarka Krallığı ile tam dayanışma içinde olduklarını da belirterek, "Topraklarının egemenliği ve bütünlüğü müzakere edilemez" açıklamasında bulundu.

BİST En Aktif Hisseler