Avrupa borsaları negatif seyrediyor! Stoxx, FTSE, DAX ve CAC düşüşe geçti

Avrupa borsaları bugün sert düşüşe geçti. Almanya DAX endeksi yüzde 1,2, Fransa CAC 40 yüzde 1,4 ve İngiltere FTSE 100 yüzde 0,9 değer kaybetti.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 12:09

Avrupa borsaları, makro ekonomik veriler ve jeopolitik risklerin etkisiyle negatif bir seyir izliyor. Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla önemli endekslerde düşüş yaşanıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 613,8 puandan, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 10.218 puandan işlem görüyor. Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 25.328 puan, Fransa CAC 40 endeksi ise yüzde 0,3 gerilemeyle 8.291 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 45.762 puan, İspanya IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 17.623 puan seviyesinde seyrediyor.

ALMANYA ENFLASYON VERİLERİ VE AVRO BÖLGESİ EKONOMİK GÖRÜNÜM

Avro Bölgesi piyasalarında jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sürerken, Almanya tüketici enflasyonu verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Almanya enflasyon rakamları Aralık 2025'te aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 1,8 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Bu veri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

ABD-GRÖNLAND KRİZİ VE NATO GERGİNLİĞİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Bölgede ABD Grönland haberlerine yönelik gelişmeler yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. ABD'li ve Danimarkalı yetkililer arasında dün yapılan Grönland toplantısı sonrası karışık söylemler dikkat çekiyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda temel bir anlaşmazlık olduğunu ve ABD'nin adayı ele geçirme hırsının devam ettiğini belirtti.

NATO UYARISI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Frederiksen, Grönland konusunda ABD ile yaşanacak bir anlaşmazlığın, ABD ve Danimarka'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin de üye olduğu NATO ittifakının sonunu getirebileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililer arasında yapılan toplantının verimli geçtiğini belirterek, iki ülke arasında Grönland satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlanacağını ifade etti.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK EKONOMİK VERİLER VE GELİŞMELER

Piyasa analistleri, günün geri kalanında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra şu verilerin takip edileceğini kaydetti:

- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey konuşması
- ABD sanayi üretimi verileri
- Kapasite kullanım oranı rakamları
- Avrupa borsa endeksleri hareketleri

Yatırımcılar, makro ekonomik veriler ve jeopolitik riskler konusunda temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

