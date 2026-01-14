CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında, jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağına yerleşirken Grönland görüşmeleri öncesinde pozitif seyir izleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2026 12:42

Avrupa piyasalarında saat 12.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 612,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 25.412 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 10.161 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,4 artışla 8.384 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,7 kazançla 17.803 puan seviyesinde bulunurken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 45.714 puandan işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde jeopolitik endişeler piyasa beklentileri üzerinde etkisini sürdürürken yatırımcıların odağı ABD ile Grönland ve Danimarka yetkilileri arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

Bununla birlikte küresel piyasalarda ise jeopolitik endişelerin artması, şirketlerin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller ve ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin mahkemenin bugün bir karar açıklayabileceği öngörüleri risk iştahını törpülüyor.

Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı kontrol altına alma yönündeki tehditlerinin ardından Beyaz Saray'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelecek.

Trump, stratejik konumu ve mineral zenginliği nedeniyle adanın ABD güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, Rusya veya Çin'in adayı işgal etmesini önlemek için ABD'nin adaya sahip olması gerektiğini savundu.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu üyesi Alan Taylor, enflasyonun yakında bankanın yüzde 2'lik hedefine yaklaşarak istikrar kazanmasının muhtemel olduğunu kaydederek, bu gelişmeyle BoE'nin politika faizini düşürmeyi sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Taylor, enflasyondaki düşüşün daha erken gerçekleşebileceğine işaret ederek, "Artık enflasyonun önceki tahminimizde olduğu gibi 2027'ye kadar beklemek yerine, 2026 ortalarında hedef seviyeye ulaşacağını görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de üretici enflasyonu, perakende satışlar, cari işlemler dengesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Japonya’da iflas eden şirket sayısı 10 bini aştı Japonya'da iflas eden şirket sayısı 10 bini aştı 13 Ocak 2026 16:29
JPMorgan’ın net karı geriledi JPMorgan'ın net karı geriledi 13 Ocak 2026 16:20
Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor 13 Ocak 2026 16:03
Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir 13 Ocak 2026 16:00
ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti 13 Ocak 2026 14:50
Umman’da ’Küresel Finans Merkezi’ kurulacak Umman'da 'Küresel Finans Merkezi' kurulacak 13 Ocak 2026 14:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Ocak 2026 13:32
Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında 13 Ocak 2026 13:17
Almanya’da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor 13 Ocak 2026 13:02
Japonya’da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti Japonya'da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti 13 Ocak 2026 11:25
Kakao fiyatlarında düşüş sürüyor Kakao fiyatlarında düşüş sürüyor 13 Ocak 2026 11:06
Brent petrolün varili 63,81 dolar Brent petrolün varili 63,81 dolar 13 Ocak 2026 10:03
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.428,4200 Değişim 85,44 Son veri saati:
Düşük 12355,11 Yüksek 12440,55
Açılış
43,1692 Değişim 0,0335 Son veri saati:
Düşük 43,1476 Yüksek 43,1811
Açılış
50,3257 Değişim 0,0859 Son veri saati:
Düşük 50,255 Yüksek 50,3409
Açılış
6.435,6650 Değişim 81,036 Son veri saati:
Düşük 6358,722 Yüksek 6439,758
Açılış
125,2342 Değişim 6,9091 Son veri saati:
Düşük 120,2011 Yüksek 127,1102
Açılış
BİST En Aktif Hisseler