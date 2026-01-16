Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 3 yılın zirvesinde!

Gösterge niteliğindeki vadeli kontratlar, uzun süredir devam eden dar banttaki yatay seyrini sonlandırarak Temmuz ayından bu yana ulaşılan en yüksek seviyelere çıktı.

Avrupa Birliği genelinde doğal gaz depolarındaki doluluk oranı ise dün itibarıyla yüzde 51,87'ye geriledi. Ülke bazında bakıldığında, Almanya'da depolama seviyesi yüzde 44,03 olurken, Fransa'da yüzde 44,54, İtalya'da yüzde 66,39 ve Hollanda'da yüzde 38,19 olarak ölçüldü.

Avrupa'nın referans fiyatı kabul edilen Hollanda TTF ön ay doğal gaz vadeli kontratı, yüzde 7,7'lik artışla megavat-saat başına 35,71 euro seviyesinden işlem gördü. Haftalık yükselişin, Ekim 2023'ten bu yana görülen en yüksek oran olması bekleniyor.