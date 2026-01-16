CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 3 yılın zirvesinde!

Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 3 yılın zirvesinde!

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, kısa pozisyonların kapanması ve mevsim normallerinin dışındaki soğuk hava koşullarının etkisiyle bu hafta güçlü bir yükseliş sergiledi. Fiyatlardaki artış yüzde 25’i aşarken, bu hareket son iki yılı aşkın süredir görülen en keskin haftalık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 16:25

Gösterge niteliğindeki vadeli kontratlar, uzun süredir devam eden dar banttaki yatay seyrini sonlandırarak Temmuz ayından bu yana ulaşılan en yüksek seviyelere çıktı.

Avrupa Birliği genelinde doğal gaz depolarındaki doluluk oranı ise dün itibarıyla yüzde 51,87'ye geriledi. Ülke bazında bakıldığında, Almanya'da depolama seviyesi yüzde 44,03 olurken, Fransa'da yüzde 44,54, İtalya'da yüzde 66,39 ve Hollanda'da yüzde 38,19 olarak ölçüldü.

Avrupa'nın referans fiyatı kabul edilen Hollanda TTF ön ay doğal gaz vadeli kontratı, yüzde 7,7'lik artışla megavat-saat başına 35,71 euro seviyesinden işlem gördü. Haftalık yükselişin, Ekim 2023'ten bu yana görülen en yüksek oran olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Ericsson İsveç’te 1600 kişiyi işten çıkaracak Ericsson İsveç'te 1600 kişiyi işten çıkaracak 15 Ocak 2026 13:47
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı 15 Ocak 2026 13:38
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Ocak 2026 13:17
Çin yapısal faiz oranlarını düşürecek Çin yapısal faiz oranlarını düşürecek 15 Ocak 2026 13:06
Avrupa borsaları Trump’ın çip tarifeleriyle karıştı Avrupa borsaları Trump'ın çip tarifeleriyle karıştı 15 Ocak 2026 12:29
Almanya ekonomisi iki yıllık resesyondan sınırlı büyüme ile çıktı Almanya ekonomisi iki yıllık resesyondan sınırlı büyüme ile çıktı 15 Ocak 2026 12:24
İngiltere ekonomisi kasımda beklentilerin üzerinde büyüdü İngiltere ekonomisi kasımda beklentilerin üzerinde büyüdü 15 Ocak 2026 10:31
Brent petrolün varili 64,18 dolar Brent petrolün varili 64,18 dolar 15 Ocak 2026 10:07
Asya borsaları ABD’nin çip tarifesi sonrası Güney Kore hariç negatif seyrediyor Asya borsaları ABD'nin çip tarifesi sonrası Güney Kore hariç negatif seyrediyor 15 Ocak 2026 10:06
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 15 Ocak 2026 10:04
Capital Economics: Japonya seçimleri mali politikayı nasıl etkileyecek? Capital Economics: Japonya seçimleri mali politikayı nasıl etkileyecek? 15 Ocak 2026 09:57
Küresel ticaret finansmanında 2,5 trilyon dolarlık açık Küresel ticaret finansmanında 2,5 trilyon dolarlık açık 15 Ocak 2026 09:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.643,8300 Değişim 196,69 Son veri saati:
Düşük 12449,46 Yüksek 12646,15
Açılış
43,2848 Değişim 0,1051 Son veri saati:
Düşük 43,1796 Yüksek 43,2847
Açılış
50,2702 Değişim 0,1029 Son veri saati:
Düşük 50,2022 Yüksek 50,3051
Açılış
6.398,0990 Değişim 41,398 Son veri saati:
Düşük 6389,036 Yüksek 6430,434
Açılış
123,2960 Değişim 5,8508 Son veri saati:
Düşük 123,2821 Yüksek 129,1329
Açılış
BİST En Aktif Hisseler