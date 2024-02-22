Avrupa'da PMI verisi euroya destek sağlamayabilir

UniCredit Research analistleri, Euro Bölgesi satın alma yöneticileri anketlerinin, mevcut durgun seviyelerden daha da iyileşmesi beklense bile, Euro'ya fazla bir artış sağlama olasılığının düşük olduğunu savunuyorlar.

Analistler, EUR/USD paritesinin 1,09'a yeniden yaklaşmadan 1,08'in üzerinde mücadele etmeye devam edeceğini, ancak anketten olumsuz bir sürpriz çıkmasının pariteyi 1,0750'nin altına çekmeyeceğini söylüyorlar.

EUR/USD %0,3 artışla 20 günün en yüksek seviyesi olan 1,0857'ye yükseldi.