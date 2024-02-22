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Avrupa'da PMI verisi euroya destek sağlamayabilir

Euro Bölgesi PMI verisinin euroya fazla bir destek sağlaması beklenmiyor.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 13:06

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 13:06

UniCredit Research analistleri, Euro Bölgesi satın alma yöneticileri anketlerinin, mevcut durgun seviyelerden daha da iyileşmesi beklense bile, Euro'ya fazla bir artış sağlama olasılığının düşük olduğunu savunuyorlar.

Analistler, EUR/USD paritesinin 1,09'a yeniden yaklaşmadan 1,08'in üzerinde mücadele etmeye devam edeceğini, ancak anketten olumsuz bir sürpriz çıkmasının pariteyi 1,0750'nin altına çekmeyeceğini söylüyorlar.

EUR/USD %0,3 artışla 20 günün en yüksek seviyesi olan 1,0857'ye yükseldi.

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