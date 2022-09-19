Anketlere katılan ekonomistler, bir önceki ankette yüzde 60 olarak öngördükleri önümüzdeki 12 ayda art arda iki çeyrekte daralma yaşanması ihtimalini yüzde 80 olarak güncellediler.

Kış enerjisindeki daralmanın ekonomik aktivitede düşüşe neden olacağına dair endişelerin artmasıyla, Euro Bölgesi'nde resesyon riski Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Birliğin en büyük ekonomisi ve gaz kesintilerinden en çok etkilenecek ülke olan Almanya'nın bu çeyrekten itibaren daralmaya başlaması muhtemel görülüyor.

Hali hazırda rekor düzeyde enflasyon ve çeşitli arz sıkıntılarıyla mücadele eden Avrupa'daki haneler ve şirketler Rusya'nın bölgeye gaz tedarikini kısmasının ardından enerjide sınırlı dağıtım olasılığına hazırlanıyor.

Anketler, aktivitenin Temmuz ayından bu yana daraldığını ve yakın vadede çok az iyileşme belirtisi olduğunu gösteriyor.

Enflasyonun yılın son çeyreğinde yüzde 9,6 ile zirve yapması beklenirken bu rakam Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedef oranının neredeyse beş katına denk geliyor. Ankete katılan ekonomistler enflasyonun 2024 yılından önce yüzde 2 hedefine yaklaşacağını düşünmüyor.

ECB yetkilileri Euro Bölgesi ekonomisinde daralma yerine sadece durgunluk olacağını öngörürken, bu ay politikalarını güncellediklerinde bölgenin büyüme ve enflasyon görünümlerinde artan oranda alarm veren gelişmelere işaret ettiler.

ECB Başkanı Christine Lagarde ve meslektaşları büyük faiz artışlarını, enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılıklarıyla açıklarken ekonomistler bu tür eylemler için zamanın azaldığını değerlendiriyorlar.

Ekonomistler yeni ankette ECB'nin faiz artış döngüsünü daha erken duraklatacağını ancak faiz oranlarını Şubat ayına dek daha büyük artışlarla yüzde 2'ye çıkaracağını öngördü. Katılımcıların yarısında fazlası ECB'nin Ekim ayında yapacağı politika toplantısında 75 baz puanlık bir artış bekliyor.

ECB Başekonomisti Philip Lane geçtiğimiz hafta bankanın bu ay olağandışı büyüklükte bir faiz artışı yapmasının yerinde olacağını ancak gelecekteki sıkılaşma adımlarının küçülmesinin muhtemel olduğunun sinyallerini vermişti. Diğer ECB yetkilileri ise son kararın ardından ileride 75 baz puanlık yeni bir faiz artışı ihtimalini elemediklerini belirtmişlerdi.