Avrupa'dan İsrail'e ticaret yasağı geliyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'e yönelik yeni yaptırımları kabul etmeye hazırlandıklarını duyurdu.

Kallas, "Bugün AB Komisyonu, İsrail hükümetine Gazze'deki savaş konusunda politika değişikliği yapması için baskı uygulamak üzere önlemler sunacak. Ticaret imtiyazlarının askıya alınması ve aşırılıkçı bakanlara yaptırımların uygulanması, AB'nin bu savaşın sona ermesini talep ettiğini açıkça gösterecektir" ifadelerini kullandı.