CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avustralya'da enflasyon bir yılın zirvesinde

Avustralya'da enflasyon bir yılın zirvesinde

Avustralya'da tüketici fiyat endeksi, Ağustos ayında yıllık bazda %3,0 ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve beklentilerin üzerine çıktı. Bu durum, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz indirimlerine devam etme ihtimalini zayıflatıyor.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2025 08:41

Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) açıkladığı verilere göre, aylık tüketici fiyat endeksi göstergesi Ağustos ayına kadarki 12 aylık dönemde %3,0 arttı. Ekonomistler %2,9'luk bir yıllık okuma bekliyordu.

Ağustos ayı sonucu, enflasyonu RBA'nın %2 ila %3'lük hedef bandının üst sınırına geri getirirken, Bankanın önümüzdeki aylarda daha fazla faiz indirimi yapma kabiliyetine ilişkin şüpheleri artırdı. RBA, Şubat ayından bu yana faiz oranlarını üç kez düşürmüş ve enflasyon kontrol altında kalırsa daha fazla indirimin olası olduğunu belirtmişti.

Capital Economics ekonomisti Abhijit Surya, "Tüm bunlara bakıldığında, bugünkü TÜFE verisi bankayı önümüzdeki haftaki politika toplantısında neredeyse kesinlikle kenarda bırakacaktır." dedi.

ABS'ye göre, yıllık enflasyona en büyük katkıyı konut, gıda ve alkolsüz içecekler ile alkol ve tütün sağladı. Verilere göre, yıllık çekirdek enflasyon Ağustos'ta %2,6 oldu.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, Ağustos ayı verilerinin küresel fiyat artış eğilimlerini yansıttığını belirtti. Chalmers, "Bu sonuçlar, ABD, Kanada ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere dünyanın bazı yerlerinde enflasyonun yükseldiği ve Birleşik Krallık gibi yerlerde inatla yüksek kaldığı bir zamanda geldi." dedi.

İlginizi Çekebilir
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Eylül 2025 16:17
Trump’ın vergi hamlesi, Almanya’nın dış ticaret fazlasını baskılıyor Trump'ın vergi hamlesi, Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor 19 Eylül 2025 15:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 19 Eylül 2025 14:01
Almanya’da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü Almanya'da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü 19 Eylül 2025 11:18
Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor 19 Eylül 2025 09:32
İngiltere’de tüketici güveni geriledi İngiltere'de tüketici güveni geriledi 19 Eylül 2025 08:52
BoJ faiz oranını sabit bıraktı BoJ faiz oranını sabit bıraktı 19 Eylül 2025 08:54
Japonya’da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı Japonya'da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı 19 Eylül 2025 08:57
Brent petrolde endişeler sürüyor Brent petrolde endişeler sürüyor 18 Eylül 2025 10:11
Altının gramı 4 bin 834 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 834 liradan işlem görüyor 18 Eylül 2025 09:51
Hong Kong, gösterge faizini 25 baz puan indirdi Hong Kong, gösterge faizini 25 baz puan indirdi 18 Eylül 2025 08:40
Avrupa Birliği, Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek istiyor Avrupa Birliği, Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek istiyor 17 Eylül 2025 15:47
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler