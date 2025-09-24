Avustralya'da enflasyon bir yılın zirvesinde

Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) açıkladığı verilere göre, aylık tüketici fiyat endeksi göstergesi Ağustos ayına kadarki 12 aylık dönemde %3,0 arttı. Ekonomistler %2,9'luk bir yıllık okuma bekliyordu.

Ağustos ayı sonucu, enflasyonu RBA'nın %2 ila %3'lük hedef bandının üst sınırına geri getirirken, Bankanın önümüzdeki aylarda daha fazla faiz indirimi yapma kabiliyetine ilişkin şüpheleri artırdı. RBA, Şubat ayından bu yana faiz oranlarını üç kez düşürmüş ve enflasyon kontrol altında kalırsa daha fazla indirimin olası olduğunu belirtmişti.

Capital Economics ekonomisti Abhijit Surya, "Tüm bunlara bakıldığında, bugünkü TÜFE verisi bankayı önümüzdeki haftaki politika toplantısında neredeyse kesinlikle kenarda bırakacaktır." dedi.

ABS'ye göre, yıllık enflasyona en büyük katkıyı konut, gıda ve alkolsüz içecekler ile alkol ve tütün sağladı. Verilere göre, yıllık çekirdek enflasyon Ağustos'ta %2,6 oldu.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, Ağustos ayı verilerinin küresel fiyat artış eğilimlerini yansıttığını belirtti. Chalmers, "Bu sonuçlar, ABD, Kanada ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere dünyanın bazı yerlerinde enflasyonun yükseldiği ve Birleşik Krallık gibi yerlerde inatla yüksek kaldığı bir zamanda geldi." dedi.