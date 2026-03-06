CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yatay seyirde başladı

Borsa güne yatay seyirde başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 13.080,87 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2026 10:03

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 13.078,93 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,93 puan ve yüzde 0,01 artışla 13.080,87 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim, küresel risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların uzayabileceği ve yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu tekrar güçlendirebileceği endişesi artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran yönetiminin pes edeceğini savunarak, daha sonra Küba'nın da düşeceğini ileri sürdü. ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.

Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesinde etki sahibi olacağını belirterek, "İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
İngiltere’de inşaat sektörü aktivitesi 14 aydır düşüyor İngiltere'de inşaat sektörü aktivitesi 14 aydır düşüyor 05 Mart 2026 14:30
İran açıkladı: Basra Körfezi’nde ABD petrol tankeri vuruldu İran açıkladı: Basra Körfezi'nde ABD petrol tankeri vuruldu 05 Mart 2026 14:26
JPMorgan’dan alüminyum için ’risk’ uyarısı JPMorgan'dan alüminyum için 'risk' uyarısı 05 Mart 2026 14:09
Güvenli liman talebi İsviçre Frangını destekliyor Güvenli liman talebi İsviçre Frangını destekliyor 05 Mart 2026 14:01
J.P. Morgan körfez için büyüme beklentisi düşürdü J.P. Morgan körfez için büyüme beklentisi düşürdü 05 Mart 2026 14:00
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ocak ayında düştü Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ocak ayında düştü 05 Mart 2026 13:51
Çin savunma harcamalarını yüzde 7 artıracak Çin savunma harcamalarını yüzde 7 artıracak 05 Mart 2026 13:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Mart 2026 13:14
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri şubatta arttı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri şubatta arttı 05 Mart 2026 13:08
Moskova Borsası’nda altın işlem hacmi 5 kat arttı! Moskova Borsası'nda altın işlem hacmi 5 kat arttı! 05 Mart 2026 13:02
İsviçre’de işsizlik oranı şubatta arttı İsviçre’de işsizlik oranı şubatta arttı 05 Mart 2026 12:39
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 05 Mart 2026 11:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.134,3700 Değişim 77,19 Son veri saati:
Düşük 13071,54 Yüksek 13148,73
Açılış
44,0842 Değişim 0,1002 Son veri saati:
Düşük 43,9766 Yüksek 44,0768
Açılış
51,238 Değişim 0,1223 Son veri saati:
Düşük 51,1389 Yüksek 51,2612
Açılış
7.244,4980 Değişim 114,918 Son veri saati:
Düşük 7175,158 Yüksek 7290,076
Açılış
119,2833 Değişim 4,0840 Son veri saati:
Düşük 115,8982 Yüksek 119,9822
Açılış
BİST En Aktif Hisseler