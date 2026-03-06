Dünya Altın Konseyi: Dolar altın fiyatlarını destekleyebilir

Dünya Altın Konseyi (WGC), yayımladığı aylık raporda, doların değer kaybının yanı sıra yüksek politika belirsizlikleri, jeopolitik riskler ve küresel sermaye akışlarındaki dalgalanmaların da altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler arasında yer aldığı belirtildi. Ayrıca merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını sürdürmesinin piyasaya ek bir destek sağladığı ifade edildi.

Bununla birlikte, altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi bazı yatırımcılar açısından temkinli bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Öte yandan Avrupa ve Japonya'da beklenenden güçlü ekonomik büyüme yaşanması halinde bu bölgelerde altına yönelik talebin görece zayıflayabileceği de raporda vurgulandı.

Şubat ayının sonunda Orta Doğu'da başlayan çatışmaların mart ayı başında piyasalarda etkisini gösterdiği, bu süreçte petrol fiyatları ile doların yükseldiği, tahvil getirilerinin ise gerilediği kaydedildi.

Tarihsel verileri değerlendiren WGC, jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerin yaklaşık üçte ikisinde altın fiyatlarının olumlu tepki verdiğini hatırlattı. Kurum, mevcut çatışmaların ardından dolardaki yükselişin kalıcı olmaması ve zayıf seyrin sürmesi halinde altının destek bulmaya devam edebileceğini öngördü.