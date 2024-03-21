Avustralya'da işsizlik oranı keskin düştü

Avustralya'nın işsizlik oranı Şubat ayında keskin bir düşüş göstererek, iş piyasasının son aylarda hızla zayıflamaya başladığı yönündeki korkuları hafifletti.

Avustralya İstatistik Bürosu(ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 3,7'ye geriledi. Piyasalarda beklenti işsizlik oranının yüzde 4,0 seviyesine ineceği yönündeydi.

İstihdamda ise beklentilerin üzerinde yaşandı; söz konusu ay boyunca 116 bin 500 artarak, 40 bin beklenen artışın çok üzerine çıktı. Tam zamanlı istihdamda 78 bin 200, yarı zamanlı istihdamda 38 bin 300 artış yaşandı.

ABS, istihdamdaki artışı, Aralık ve Ocak aylarındaki tatil aylarının ardından işgücüne dönen kişilere bağladı. Şubat ayında Kasım ayına göre 70 bin daha fazla çalışan olduğu açıklandı.

Ekonomistler, rapordaki rakamlara rağmen verilerin iş piyasasının sanıldığı kadar zayıflamadığını gösterdiğini belirtiyorlar. RBC Capital Markets baş ekonomisti Su-Lin Ong, "Veriler bu kadar değişken göründüğünde, durumu açıklığa kavuşturmak için daha fazla rakam beklemek için arkanıza yaslanmak en iyisi." dedi.

ABS, aylık çalışma saatlerinin Şubat ayında %2,8 oranında arttığını, yani Ağustos ayındaki seviyeye yaklaştığını açıkladı.