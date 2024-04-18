BAE ile Kosta Rika kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves Robles, iki ülke arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imza törenine telekonferansla katıldı.

Devlet Başkanı Al Nahyan, Kosta Rika ile imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasıyla ikili ticaret hacmi ve yatırımın önünü açmayı hedeflediklerini belirtti.

Al Nahyan, BAE'nin bu tür anlaşmalarla uluslararası ticareti güçlendirdiğine ve ekonomiye destek sağladığına işaret etti.

Kosta Rika Devlet Başkanı Robles de ülkesi ile BAE arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalanmasıyla ticaret ve yatırım alanında ikili ilişkileri güçlendireceklerinin altını çizdi.

Bu anlaşmanın Orta Doğu ile ülkesi arasında bir ilk olduğuna dikkati çeken Robles, bunun da ülkesinin yeni pazarlara açılma yönündeki strateji doğrultusunda olduğunu ifade etti.