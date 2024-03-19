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BAE'nin yurt dışı yatırımları 2,5 trilyon dolara ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yurt Dışı Yatırımcılar Konseyi Genel Sekreteri Cemal el-Carvan, ülkesinin ister devlet ister özel olsun yurt dışındaki yatırımlarının 2024'ün başında yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 16:32

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 16:32

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'a konuşan BAE Yurt Dışı Yatırımcılar Konseyi Genel Sekreteri Cemal el-Carvan, ülkesinin yurt dışı yatırımlarında bölgeye liderlik ettiğini söyledi.

Ülkesinin ister devlet ister özel olsun yurt dışındaki yatırımlarının 2024'ün başında yaklaşık 2,5 trilyon dolara ulaştığının tahmin edildiğini kaydeden Carvan, "Bu ülkeyi dünyada ekonomi alanında önemli bir konuma getiriyor; özellikle gelişmekte olan pazarlara odaklanıp, kapsamlı stratejik ortaklıklar oluşturarak yeni pazarların açılması yönündeki beklentiler göz önüne alındığında ülkeyi büyümeye götürüyor." ifadelerine yer verdi.

BAE'nin Mısır ile Ra's el-Hikme bölgesini kalkındırmak için 35 milyar dolar değerinde tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasını imzalamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Carvan, şunları kaydetti:

"Bu, 'tüm anlaşmaların anası' olmayı hak eden bir anlaşma. Cesur, etkili ve bölgedeki yatırım gücü dengesini değiştiren bir anlaşma. Aynı zamanda değerli bir fırsat."

Carvan, bu anlaşmayla birlikte BAE'nin Mısır'daki yatırımlarının yaklaşık 65 milyar dolar olduğunu belirtti.

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