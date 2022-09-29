Baltık ülkeleri ECB`nin daha yüksek faiz artırımını destekliyor

Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks dün akşam yaptığı açıklamada, ECB'nin Ekim toplantısında büyük bir adım atması gerektiğini, faiz oranlarının yüzde 2 enflasyon oranı ile tutarlı seviyelerden hala çok uzak olduğunu söyledi.

Kazaks, "Ben 75 baz puan artırım tarafındayım. Büyük bir adım atalım ve faizleri daha hızlı yükseltelim" ifadelerini kullandı.

Kazaks'a ilk destek Litvanya MB Başkanı Gediminas Simkus'dan geldi. Simkus Bloomberg TV'ye verdiği demeçte enflasyonun tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştığı ortamda ECB'nin gelecek ay faizi 75 baz puan artırmasını destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Estonya Merkez Bankası Başkan Müller de ECB'nin Ekim'de büyük bir faiz artırımı yapmasını desteklediğini söyledi.

Muller, "ECB'nin son 2 toplantıda olduğu gibi ciddi bir faiz artırımına ihtiyacı var" ifadelerini kullanırken, Banka'nın bilançosunu küçültmeyi konuşmaya göreceli olarak yakın zamanda başlaması gerektiğini savundu.