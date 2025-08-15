Barclays: Japonya'nın ekonomik büyümesinde iç talep öne çıkacak

Japonya ekonomisinin büyümesinde iç talebin ana itici güç olacağı belirtiliyor; ücret artışları bu süreçte kilit rol oynarken, uzmanlar Trump'ın tarife politikalarının potansiyel etkilerini yakından takip ediyor.

Barclays'tan Naohiko Baba ve Ryuichiro Hashimoto, büyük ücret artışlarının ana katkıda bulunan faktör olması nedeniyle, iç talebin büyümeye devam etmesi için reel çalışan tazminatlarının artmaya devam etmesi gerektiğini vurguladılar.

Trump'ın tarifelerinin etkilerine gelince, kurumsal kazançlar ve ücret artışlarının odak noktası olacağını belirten Baba ve Hashimoto, Japonya'nın Nisan-Haziran reel GSYH'sı, sağlam sermaye harcamaları büyümesi ve net ihracat sayesinde, tarifelere rağmen olumlu yönde şaşırtığına işaret ettiler.

Bu durum, Barclays'in yıllık GSYH büyüme tahminini 0,8%'den 1,1%'e yükseltmesine yol açarken, sonraki mali yıl için projeksiyonunu 0,7%'de sabit tuttu.

Daiwa Securities ekonomisti Kento Minami ise, Japonya'nın reel GSYH büyümesinin Temmuz-Eylül döneminde çeyreklik bazda yatay seyretmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Japon ekonomisinin bir ticaret anlaşmasına rağmen, Trump öncesi döneme göre daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalması nedeniyle baskı altında kaldığını ifade eden Minami, "Tarife politikasının etkisinin Temmuz-Eylül çeyreğinde ve sonrasında belirginleşerek reel ekonomiye yük olma ihtimali hala var" dedi.

Resmi veriler, Nisan-Haziran döneminde reel GSYH'nın çeyreklik bazda 0,3% arttığını göstermişti.