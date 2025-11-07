Belçika'da bütçe pazarlığında son tarih belli oldu

CANLI BORSA
Belçika'da koalisyon ortağı partiler, ülkenin bütçesini ve yapılacak kesintileri tespit etmek üzere yoğun müzakereler yürütürken, anlaşmak için son tarih Noel olarak belirlendi.

07 Kasım 2025

Belçika basınına göre, ülkede 9 ay önce kurulan hükümetin en büyük ortağı konumundaki sağ eğilimli milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisinden olan Başbakan Bart De Wever, Belçika Kralı Philippe'ten hükümete bütçe anlaşması için Noel'e kadar 50 gün süre vermesini istedi.

Belçika'da siyasi yelpazenin farklı yerlerinde olan partileri buluşturan federal hükümet, 2026 bütçesini ve sonraki yıllarda yapılacak kesintileri belirlemeye çalışıyor.

De Wever'in partisi N-VA, bütçe konusunda katı bir tutum izlerken kemer sıkma politikalarına öncelik veriyor.

De Wever, ülkenin yüzde 5 seviyesindeki bütçe açığını düşürmek ve bunu Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyumlu hale getirmek üzere 2030'a kadar en az 10 milyar avro tasarruf etmeyi içeren bir önlem paketi hazırladı. Bu plan, KDV artışı, otomatik endekslemenin askıya alınması ve çeşitli harcamalarda kesintileri içeriyor.

Liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" koalisyonun diğer ortakları.

Yeni bütçeyle ilgili görüşmeler partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aylardır sürüyor.

Vooruit, tasarruf paketinde yer alan, geçmiş dönemdeki enflasyon oranlarına göre ücretleri otomatik olarak artıran ücret endeksleme sisteminin kaldırılmasına karşı çıkıyor.

MR ise hükümet kurulurken ülkede vergilerin artırılamayacağı konusunda prensipte anlaşıldığını ancak son bütçe teklifinin KDV'de artış içerdiği gerekçesiyle buna karşı tutum izliyor.

Fransızca, Flamanca ve Almanca konuşulan, farklı toplulukları bir araya getiren Belçika'da 5 partili koalisyon içinde bütçe konusunda anlaşmak kolay olmuyor.

Hükümetin 2026 bütçesini belirleyememesi durumunda ise geçici acil durum bütçesi devreye girecek.

