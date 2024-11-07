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Birleşik Krallık'ta konut fiyatları ekimde arttı

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları ekimde yıllık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2024 11:33

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2024 11:33

İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax tarafından hazırlanan Halifax Konut Fiyat Endeksi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre ülkede ortalama konut fiyatı ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile yükseliş eğilimini dördüncü aya taşıdı.

Ortalama konut fiyatları ekimde yıllık bazda ise yüzde 3,9 artış gösterdi. Fiyatlar, eylülde yıllık bazda yüzde 4,6 artmıştı.

Ekimdeki yükselişin ardından Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı 294 bin sterlin oldu ve böylece Haziran 2022'de görülen zirve fiyat 293 bin 507 sterlini geride bıraktı.

Ortalama konut fiyatlarında ekimde en hızlı artış yüzde 10,2 ile Kuzey İrlanda'da görülürken, fiyatlar Galler'de yüzde 5,6 ve İskoçya'da yüzde 1,9 yükseldi.

Londra'da ortalama konut fiyatı ekimde yıllık bazda yüzde 3,5 artışla 543 bin 308 sterline çıkarak, başkent, ülkede fiyatların en yüksek olduğu bölge olmaya devam etti.

Halifax Mortgage Başkanı Amanda Bryden, verilere ilişkin değerlendirmesinde, piyasa aktivitesinin zorluklara rağmen iyileşme gösterdiğini belirterek, "Son dönemde onaylanan yeni konut kredisi sayısı son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, ilkbahardan bu yana mortgage faiz oranlarının istikrarlı bir şekilde düşmesi ve süregelen olumlu gelir artışı ile uyumlu." ifadelerini kullandı.

Bryden, konut fiyatlarının artmaya devam edeceğini öngörmekle birlikte bu yılın geri kalanı ve gelecek yıl için bu artışın muhtemelen ılımlı bir tempoda olacağını düşündüklerini kaydetti.

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