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BIST100 kritik 14 bin puan sınırında! Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 düşüşle 14.039,81 puandan tamamladı. Madencilik hisseleri yükselişe öncülük ederken, finansal kiralama ve faktoring sektörü sert değer kaybetti.

BIST100 kritik 14 bin puan sınırında! Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
AA

Oluşturma Tarihi 21 Temmuz 2026 13:21

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyrini sürdürdü. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 14.039,81 puana gerilerken, yatırımcıların odağında küresel piyasalardaki iyimser hava ve teknik seviyeler yer aldı.

BIST 100 İLK YARIDA EKSİDE KALDI

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,17 puan gerileyerek 14.039,81 puana indi. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi ise 81,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 yükselirken, holding endeksi de yüzde 0,53 değer kazandı.

MADENCİLİK HİSSELERİ YÜKSELDİ

Sektör endeksleri arasında en güçlü performansı yüzde 2,70 ile madencilik sektörü gösterdi.

Öte yandan finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 8,93'lük düşüşle günün ilk yarısında en fazla değer kaybeden sektör oldu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda ise iyimser görünüm dikkat çekiyor. Çip üreticisi şirket hisselerindeki yükseliş ve ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını destekledi.

Analistler, küresel piyasalardaki olumlu havanın Borsa İstanbul'daki satış baskısını sınırlayabileceğini belirtiyor.

GÖZLER TEKNİK SEVİYELERDE

Uzmanlar, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri akışının bulunmadığını ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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