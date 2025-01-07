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Bitcoin 102 bin doların üzerinde

Bitcoin fiyatı bugün 102714,45 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,17 artışla 101829,88 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2025 09:01

Son Güncelleme Tarihi 07 Ocak 2025 09:09

Bitcoin'in fiyatı dramatik bir şekilde toparlanarak 102.000 doların üzerini test etti. Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 8,7, son 3 ayda yüzde 61,6 yükseldi.

CryptosRus'un sunucusu George Tung, bu artışı Wall Street'in yılsonu kâr elde etme, vergi toplama ve portföy yeniden dengelemesinin ardından piyasada yenilenen coşkuya bağladı. Tung ayrıca, bu ayın sonunda yemin ederek kripto dünyasında önemli gelişmelere zemin hazırlayacak olan Başkan Trump'ın kripto yanlısı politikalarının etkisinin de altını çizdi.

Tung, "Temelde bitcoin için hiçbir şey değişmedi. Wall Street'ten gelen satışlar sona erdi ve 2025 bir kez daha FOMO ile başlıyor" dedi. Tung, geçtiğimiz Cuma günü yaklaşık bir milyar dolarlık giriş olduğunu ve bunun da Bitcoin'in yörüngesine olan güvenin tazelendiğinin altını çizdiğini belirtti.

Tung, "Ağ aktivitesi, hash oranı ve hatta Google aramalarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla temeller hiç bu kadar iyi olmamıştı" diye konuştu.

Daha geniş sonuçları tartışan Tung, boğa döngülerinde tipik olduğu gibi, bitcoin'in önümüzdeki yıl daha fazla dalgalanma göreceğini öngördü. "Her döngüde, bitcoin'in bazen %30'a varan oranlarda inip çıktığını görüyoruz. Bu şimdiye kadar uysal bir döngü oldu, ancak daha fazla dalgalanma ve konsolidasyon noktaları bekleniyor" dedi. Bununla birlikte, Bitcoin'in 2025'te yeni zirvelere ulaşacağına olan güvenini dile getirdi.

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