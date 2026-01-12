Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi

Bitcoin, Pazartesi günü Asya seansında değer kazanırken, küresel piyasalarda risk iştahı temkinli seyrini korudu. ABD Başkanı Donald Trump ile Fed arasındaki gerilimler ve devam eden jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların ihtiyatlı yaklaşımını sürdürmesine yol açtı.

Bu hafta açıklanacak kritik ABD ekonomik verileri öncesinde piyasalar temkinli hareket ederken, Bitcoin geçen haftaki seviyelerini korudu. Ancak kripto para, yapay zekâ odaklı teknoloji hisselerindeki rallinin gerisinde kaldı. Bitcoin genellikle teknoloji hisseleriyle paralel seyretse de, son bir yılda bu korelasyonun zayıfladığı görüldü.

Kripto piyasasında Bitcoin'i güçlü bir şekilde yukarı çekebilecek doğrudan bir katalizörün eksikliği, fiyatın 2025 sonu ve 2026 başında genel baskı altında kalmasına neden oldu. Bitcoin, Türkiye saatiyle 08.51'de yüzde 1,5 artışla 92.094 dolar seviyesine yükseldi.

FED-POWELL GERİLİMİ RİSK ALGISINI ARTIRIYOR

Bitcoin'deki sınırlı yükselişte, ABD kaynaklı siyasi ve ekonomik riskler etkili oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, genel merkez binasındaki renovasyon nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından ifadeye çağrıldığını ve olası cezai iddianame riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Powell, soruşturmanın siyasi motivasyon taşıdığını ileri sürerken, Trump yönetiminin faizleri hızla düşürme baskısına da dikkat çekti. Bu gelişmeler ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde satışa yol açarken, yatırımcıların altın ve diğer güvenli liman varlıklarına yönelmesini sağladı. Piyasalar, Trump ile Fed arasındaki gerilimin merkez bankasının bağımsızlığına zarar verebileceği endişesini taşıyor. Ayrıca Trump'ın Powell'ın halefini belirleme sürecinde olması da bu kaygıları artırıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Küresel jeopolitik belirsizlikler, risk iştahını olumsuz etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. ABD Başkanı Trump'ın Grönland üzerindeki kontrol talebini tekrar dile getirmesi ve Washington'un geçtiğimiz hafta Venezuela'ya yönelik müdahalesi, piyasalarda endişeleri artırdı. Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilim, İran'daki yaygın protestolar ve Rusya-Ukrayna savaşı da yatırımcıların gündeminde öne çıktı.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin'e paralel sınırlı artışlar gözlendi. Yatırımcıların bu haftaki en önemli bekleyişi, yarın açıklanacak olan ABD Aralık ayı TÜFE verisine yönelik. Verinin faiz beklentileri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ALTCOİNLER NE DURUMDA?

Ethereum yüzde 2 yükselerek 3 bin 160 dolara çıkarken, XRP yüzde 0,6 değer kaybetti. Solana yüzde 5, Cardano yüzde 2 artış kaydederken, BNB yüzde 0,6 düşüşle negatif ayrıştı. Meme tokenler arasında Dogecoin yüzde 0,5, $TRUMP ise yüzde 0,7 artış gösterdi.