ABD Kongre Bütçe Ofisi'nden Fed için faiz öngörüsü

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), ABD Merkez Bankası'nın (FED) işgücü piyasasındaki riskler nedeniyle faizleri sınırlı düşürüp ardından sabit tutacağını öngörüyor. Enflasyonun hedefin üzerinde kalması, işsizliğin ise 2026’da yüzde 4,6’ya yükselmesi bekleniyor.

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), Federal Rezerv'in işgücü piyasasındaki aşağı yönlü risklere karşı politika faizini sınırlı bir ölçüde daha indirip sonra sabit tutacağını tahmin ediyor. CBO'nun Perşembe günü yayımladığı rapora göre, şu anda yüzde 3,5–3,75 arasında seyreden kısa vadeli faizlerin yılın son çeyreğinde yüzde 3,4'e düşmesi ve 2028 yılına kadar bu seviyede kalması bekleniyor.

Raporda, Trump yönetiminin vergi indirimleriyle talebi artırdığı ve yüksek tarifelerin etkisiyle enflasyonun önümüzdeki yıllarda Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyredeceği ifade edildi. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesine göre, bu yıl enflasyonun yüzde 2,7'ye gerileyeceği, 2028'de ise yüzde 2,1'e düşeceği öngörülüyor.

İşsizlik oranının 2026 sonunda yüzde 4,6'ya çıkacağı, 2028'de ise yüzde 4,4'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,2'ye hızlanmasının ardından, 2027 ve 2028'de yıllık ortalama yüzde 1,8'e yavaşlaması bekleniyor. Yapay zekâdan kaynaklanan verimlilik artışı ve vergi indirimleri, işgücü artışının göçteki azalma nedeniyle yavaşlamasını bir ölçüde dengeleyecek.

CBO'nun tahminleri, Fed yetkililerinin Aralık ortasında yayınladığı projeksiyonlara kıyasla daha temkinli bir görünüm sunuyor. Fed'in medyan beklentisi ise daha hızlı büyüme, daha düşük işsizlik oranı ve enflasyonun hedefe daha hızlı yaklaşması yönünde bulunuyor.

