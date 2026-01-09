CANLI BORSA
Fitch Ratings'ten ABD için büyüme tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye çıkardı.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2026 09:27

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini güncelledi.

Fitch, geçen yılın son çeyreğinde hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen ekonomik verilerin de göz önünde bulundurulmasıyla, 2025 ve 2026 yıllarına yönelik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Kuruluş, ABD ekonomisinin 2024'te yüzde 2,1 büyüdüğünü tahmin ederken, bu oranın Aralık 2024'te yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporundaki yüzde 1,8'lik beklentinin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. 2026 büyüme tahmini ise yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye yükseltildi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde tüketim, kamu harcamaları ve net ticarette beklenenden güçlü performans olduğu vurgulandı. Özel yatırımlar beklenenin altında kalırken, bilgi teknolojileri sektöründeki yatırımların yıllık yüzde 14 artışla büyümeye önemli katkı sağladığı belirtildi.

Fitch, istihdam ve reel hanehalkı gelirlerindeki artışın yavaşlamasına rağmen tüketimin güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.

Enflasyonun 2026'da tarifelerin gecikmeli etkileriyle yükselmeye devam edeceği ve yıl sonunda yüzde 3,2 seviyesinde olacağı öngörülürken, işsizlik oranının yüzde 4,6 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, Fed'in 2026'nın ilk yarısında iki faiz indirimi yaparak politika faizinin üst bandını yüzde 3,25'e çekmesi öngörülüyor.

