BoE faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,75 seviyesinde sabit bıraktı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2026 15:11

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2026 15:14

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu (MPC), politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

KURULDA GÖRÜŞ AYRILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklanan karara göre, Para Politikası Kurulu üyelerinin beşi faizin sabit tutulması yönünde oy kullanırken, dört üye Aralık ayındaki indirimin ardından faizin 25 baz puan daha düşürülerek yüzde 3,5'e çekilmesini savundu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

BoE, enflasyonun önümüzdeki dönemde düşüşünü sürdürmesini ve nisan ayından itibaren yüzde 2'lik hedef seviyeye gerilemesini beklediğini bildirdi.

BAİLEY: POLİTİKA GEVŞEMESİ İÇİN ALAN VAR

BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonda kalıcılık risklerinin azalmaya devam ettiğini belirterek, "Genel olarak enflasyonun kalıcı olmasına yönelik riskler daha da azalmış görünüyor. Bu nedenle para politikasında ilave bir gevşeme için alan olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

