Şubat'ta küresel yolcu talebi yüzde 6,1 arttı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2026 yılı Şubat ayına ait küresel yolcu talebi verilerini paylaştı.

Gelir yolcu kilometresi (RPK) ile ölçülen toplam talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 oranında arttı. Mevcut koltuk kilometresi (ASK) ile ifade edilen kapasite ise yıllık bazda yüzde 5,6 yükseldi. Doluluk oranı, Şubat 2025'e kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 81,4'e ulaştı ve böylece Şubat ayları için şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Uluslararası yolcu talebi yüzde 5,9 büyürken kapasite yüzde 5,3 artış gösterdi. Bu segmentte doluluk oranı da 0,5 puanlık yükselişle yüzde 80,5 oldu. İç hatlarda ise talep yüzde 6,3 artarken kapasite yüzde 6,2 genişledi; doluluk oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 82,8'e yükseldi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, yüzde 6,1'lik RPK artışıyla Şubat ayının güçlü bir performans sergilediğini belirtti ve talep artışının yılın geneli için olumlu sinyaller verdiğini ifade etti. Orta Doğu'daki savaşın süresi ve şiddetine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayan Walsh, bu durumun sektöre etkisinin henüz net biçimde ölçülemediğini dile getirdi. Bununla birlikte bazı gelişmelerin daha belirgin hale geldiğini söyleyen Walsh, yakıt maliyetlerinde ciddi artış yaşandığını, sınırlı kapasite ve düşük kâr marjları nedeniyle bilet fiyatlarının zaten yükseliş eğiliminde olduğunu aktardı. Ayrıca Orta Doğu bağlantılı ve transit uçuşlarda, özellikle yakıt temininde sorun yaşanan bölgelerde kapasite planlamalarının yeniden düzenlendiğini belirtti. Walsh, Mart ayı için öngörülen kapasite artışının da yüzde 5'in üzerindeki beklentilerden yüzde 3,3 seviyesine çekildiğini sözlerine ekledi.