CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Şubat'ta küresel yolcu talebi yüzde 6,1 arttı

Şubat'ta küresel yolcu talebi yüzde 6,1 arttı

IATA verilerine göre küresel hava yolcu talebi Şubat 2026’da yıllık bazda yüzde 6,1 artarken, doluluk oranı yüzde 81,4 ile rekor kırdı; artan yakıt maliyetleri ve bölgesel belirsizlikler ise kapasite planlarını baskılamaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 13:56

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2026 yılı Şubat ayına ait küresel yolcu talebi verilerini paylaştı.

Gelir yolcu kilometresi (RPK) ile ölçülen toplam talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 oranında arttı. Mevcut koltuk kilometresi (ASK) ile ifade edilen kapasite ise yıllık bazda yüzde 5,6 yükseldi. Doluluk oranı, Şubat 2025'e kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 81,4'e ulaştı ve böylece Şubat ayları için şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Uluslararası yolcu talebi yüzde 5,9 büyürken kapasite yüzde 5,3 artış gösterdi. Bu segmentte doluluk oranı da 0,5 puanlık yükselişle yüzde 80,5 oldu. İç hatlarda ise talep yüzde 6,3 artarken kapasite yüzde 6,2 genişledi; doluluk oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 82,8'e yükseldi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, yüzde 6,1'lik RPK artışıyla Şubat ayının güçlü bir performans sergilediğini belirtti ve talep artışının yılın geneli için olumlu sinyaller verdiğini ifade etti. Orta Doğu'daki savaşın süresi ve şiddetine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayan Walsh, bu durumun sektöre etkisinin henüz net biçimde ölçülemediğini dile getirdi. Bununla birlikte bazı gelişmelerin daha belirgin hale geldiğini söyleyen Walsh, yakıt maliyetlerinde ciddi artış yaşandığını, sınırlı kapasite ve düşük kâr marjları nedeniyle bilet fiyatlarının zaten yükseliş eğiliminde olduğunu aktardı. Ayrıca Orta Doğu bağlantılı ve transit uçuşlarda, özellikle yakıt temininde sorun yaşanan bölgelerde kapasite planlamalarının yeniden düzenlendiğini belirtti. Walsh, Mart ayı için öngörülen kapasite artışının da yüzde 5'in üzerindeki beklentilerden yüzde 3,3 seviyesine çekildiğini sözlerine ekledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.645,7100 Değişim 160,41 Son veri saati:
Düşük 12634,88 Yüksek 12795,29
Açılış
44,481 Değişim 1,0638 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,4803
Açılış
51,034 Değişim 1,1414 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,1554
Açılış
6.488,9270 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
103,5337 Değişim 7,2848 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1614
Açılış
BİST En Aktif Hisseler