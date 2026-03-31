Rusya gübre üretiminde kullanılan kükürte yönelik ihracat yasağını uzattı

Rus hükümeti, mineral gübre üretiminde kullanılan kükürt ihracatına yönelik geçici yasağı uzattığını duyurdu.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 16:36

Son Güncelleme Tarihi 31 Mart 2026 16:44

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin kükürt ihracat yasağına ilişkin yeni karara yer verildi.

İç piyasada gübre üretim hacimlerinin korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, yürürlükteki kükürt ihracat yasağının 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi. Açıklamada, kararla Rusya'nın gıda güvenliğini sağlamak için iç pazara hammadde sevkiyatının istikrara kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Rusya, kükürt ihracatını 1 Kasım 2025'ten itibaren yasaklamıştı.

Rusya Tarım Bakanlığı da amonyum nitrat gübresinin ihracatının 21 Nisan'a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

