AB'den Fransa'nın 72,8 milyar euroluk nükleer destek planına soruşturma

AB Komisyonu, Fransa'nın yeni nükleer reaktörlere sağlamayı planladığı desteğin Birlik kurallarına uyumuna yönelik resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Fransa'nın Kasım 2025'te toplam 9 bin 990 megavatsaatlik elektrik üretim kapasitesine sahip 6 yeni nükleer reaktörün inşası ve işletilmesine destek verme planını AB Komisyonuna ilettiği kaydedildi.

Yeni reaktörlerin Penly, Gravelines ve Bugey'deki mevcut nükleer santral sahalarında ikili gruplar halinde inşa edileceği ifade edilen açıklamada, yeni ünitelerin 2038 ile 2044 yılları arasında devreye alınmasının ve her birinin 60 yıl hizmet ömrüne sahip olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, toplam inşaat maliyetinin 72,8 milyar avro olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Destekten yararlanacak kuruluşun Fransa'daki tüm nükleer santrallerin işletmecisi olan Electricite de France (EDF) olduğu belirtilen açıklamada, Fransa'nın tahmini inşaat maliyetlerinin yüzde 60'ını kapsayan, uygun faiz oranına sahip sübvansiyonlu kredi, santrallere istikrarlı gelir sağlamak amacıyla 40 yıl süreli iki yönlü fark sözleşmesi ile destek sunacağı kaydedildi.

Açıklamada, EDF'nin doğal afetler ve ulusal mevzuattaki değişiklik gibi risklere karşı korunacağı bir mekanizma da kurulacağı anımsatıldı.

Söz konusu önlemlerin AB kamu destek kurallarına tam uyumlu olup olmadığının incelenmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yardım paketinin uygunluğu ve orantılılığı, önlemin piyasadaki rekabete etkisinin değerlendirileceği ifade edildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.