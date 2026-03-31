Japonya'da sanayi üretimi şubatta geriledi: Perakende zayıf kaldı

Japonya'da sanayi üretimi şubatta geriledi: Perakende zayıf kaldı

Japonya ekonomisinde şubat ayına ilişkin veriler, üretim ve tüketim tarafında zayıf bir tabloya işaret etti. Sanayi üretimi aylık bazda %2,1 düşüş göstererek piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 09:09

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre üreticiler, martta %3,8 ve nisanda %3,3 oranında toparlanma bekliyor.

Perakende satışlar ise şubatta yıllık bazda %0,2 gerileyerek öngörülerin altında kaldı. Toplam satış hacmi 50,3 trilyon yen olurken, satılan mal miktarı yıllık bazda %0,9 arttı, aylık bazda ise %1 azaldı. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre perakende satışlar aylık %2,0 düşüşle 12,2 trilyon yen (yaklaşık 76,1 milyar dolar) seviyesine indi.

Toptan satışlarda ise yıllık bazda %1,3 artış görülmesine karşın, aylık bazda %1,2'lik düşüş kaydedildi ve toplam değer 38,2 trilyon yen oldu.

İşgücü piyasasında ise görece olumlu bir görünüm dikkat çekti. Şubat ayında işsizlik oranı %2,6'ya gerileyerek ocak ayındaki %2,7 seviyesinin altına indi ve beklentilerden daha iyi bir performans sergiledi. İş ilanları başvuru oranı da 1,19'a yükselerek iş gücüne olan talebin sınırlı da olsa arttığını gösterdi.

