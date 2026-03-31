Almanya’da ithalat fiyatları gerilemeye devam ediyor: Enerji maliyetleri belirleyici oldu

Fiyatlardaki yıllık düşüşün ana nedeni enerji maliyetlerindeki sert gerileme oldu. Enerji fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin şekilde düşmesi, genel ithalat fiyatlarını aşağı çekti. Buna karşın, aylık bazda enerji fiyatlarında yeniden artış görülmesi dikkat çekti. Yetkililer, Orta Doğu'daki son gelişmelerin şubat verilerine henüz yansımadığını belirtti.

Enerji hariç tutulduğunda ise fiyatlardaki düşüş daha sınırlı kaldı. Tarım ürünleri ve tüketim mallarında daha belirgin gerilemeler yaşanırken, ara mallarında maliyet artışının sürdüğü gözlendi.

İhracat fiyatları tarafında da zayıf görünüm devam etti. Şubat ayında yıllık bazda hafif bir düşüş kaydedilirken, aylık bazda sınırlı bir yükseliş yaşandı. Özellikle enerji fiyatlarındaki gerileme, ihracat fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Genel değerlendirme, düşük enerji maliyetleri ve zayıf küresel talep koşullarının Almanya'nın dış ticaret fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.