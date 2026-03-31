CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da ithalat fiyatları gerilemeye devam ediyor: Enerji maliyetleri belirleyici oldu

Almanya’da ithalat fiyatları gerilemeye devam ediyor: Enerji maliyetleri belirleyici oldu

Almanya’da ithalat fiyatları düşüş trendini şubat ayında da sürdürdü. Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ithalat fiyatları Şubat 2026’da yıllık bazda %2,3 gerilerken, aylık bazda %0,3’lük sınırlı bir artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 09:16

Fiyatlardaki yıllık düşüşün ana nedeni enerji maliyetlerindeki sert gerileme oldu. Enerji fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin şekilde düşmesi, genel ithalat fiyatlarını aşağı çekti. Buna karşın, aylık bazda enerji fiyatlarında yeniden artış görülmesi dikkat çekti. Yetkililer, Orta Doğu'daki son gelişmelerin şubat verilerine henüz yansımadığını belirtti.

Enerji hariç tutulduğunda ise fiyatlardaki düşüş daha sınırlı kaldı. Tarım ürünleri ve tüketim mallarında daha belirgin gerilemeler yaşanırken, ara mallarında maliyet artışının sürdüğü gözlendi.

İhracat fiyatları tarafında da zayıf görünüm devam etti. Şubat ayında yıllık bazda hafif bir düşüş kaydedilirken, aylık bazda sınırlı bir yükseliş yaşandı. Özellikle enerji fiyatlarındaki gerileme, ihracat fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Genel değerlendirme, düşük enerji maliyetleri ve zayıf küresel talep koşullarının Almanya'nın dış ticaret fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.626,3500 Değişim 155,28 Son veri saati:
Düşük 12622,55 Yüksek 12777,83
Açılış
44,4811 Değişim 1,0623 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,4788
Açılış
51,0461 Değişim 1,1414 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,1554
Açılış
6.521,9520 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
103,0320 Değişim 7,2848 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1614
Açılış
BİST En Aktif Hisseler