CANLI BORSA
Netflix üyelik ücretlerini güncelledi

Netflix, ABD’de tüm abonelik planlarının fiyatlarını artırdı. Şirketin internet sitesine göre standart planın ücreti 2 dolar artırıldı.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2026 11:39

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2026 11:51

Yeni fiyat güncellemeleriyle standart planın ücreti 2 dolar artarak 19,99 dolara, premium planın ücreti ise 24,99 dolardan 26,99 dolara yükseldi. Ek üye ekleme ücretleri de revize edildi; reklamlı planlarda 7,99 dolar, reklamsız planlarda ise 9,99 dolar olarak değiştirildi.

Şirket, 2023 yılında en ucuz ve reklamsız olan "basic" planını platformdan kaldırmıştı. Mevcutta kullanıcılar; reklamlı standart plan, standart ve premium olarak üç seçenek arasında tercih yapabiliyor.

325 milyonun üzerinde abone sayısı olan şirketin, yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte ABD-Kanada bölgesinde abone başına ortalama gelirinin 2026 yılında yıllık bazda yüzde 6 artmasını bekliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Rusya’dan ’şiddetli enerji krizi’ uyarısı: Petrol 200 doları görebilir! Avrupa hazırlıksız... Rusya'dan 'şiddetli enerji krizi' uyarısı: Petrol 200 doları görebilir! Avrupa hazırlıksız... 26 Mart 2026 13:39
Orta Doğu’daki gerilim Alman ihracatçıların beklentilerini düşürdü Orta Doğu'daki gerilim Alman ihracatçıların beklentilerini düşürdü 26 Mart 2026 13:38
OECD, küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü OECD, küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü 26 Mart 2026 13:29
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Mart 2026 13:21
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 26 Mart 2026 13:08
Filipinler Devlet Başkanı petrol konusunda garanti verdi Filipinler Devlet Başkanı petrol konusunda garanti verdi 26 Mart 2026 11:45
Avustralya’da yakıt alarmı: Hükümet acil toplandı Avustralya’da yakıt alarmı: Hükümet acil toplandı 26 Mart 2026 11:23
G7 bakanları Orta Doğu krizini görüşmek üzere toplanıyor G7 bakanları Orta Doğu krizini görüşmek üzere toplanıyor 26 Mart 2026 10:59
Uçak biletlerindeki yükseliş turizmi tehdit ediyor Uçak biletlerindeki yükseliş turizmi tehdit ediyor 26 Mart 2026 10:21
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 26 Mart 2026 10:10
Morgan Stanley savaş ortamını değerlendirdi Morgan Stanley savaş ortamını değerlendirdi 26 Mart 2026 10:05
Borsa 13 bin puanın altına geriledi! Borsa 13 bin puanın altına geriledi! 26 Mart 2026 10:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.658,2700 Değişim 180,29 Son veri saati:
Düşük 12644,72 Yüksek 12825,01
Açılış
12.659,3100 Değişim 180,29 Son veri saati:
Düşük 12644,72 Yüksek 12825,01
Açılış
44,4647 Değişim 0,1327 Son veri saati:
Düşük 44,3396 Yüksek 44,4723
Açılış
51,2741 Değişim 0,2234 Son veri saati:
Düşük 51,2468 Yüksek 51,4702
Açılış
6.342,8970 Değişim 149,453 Son veri saati:
Düşük 6247,364 Yüksek 6396,817
Açılış
98,7990 Değişim 4,2254 Son veri saati:
Düşük 96,4241 Yüksek 100,6495
Açılış
BİST En Aktif Hisseler