İngiltere'de perakende satışlar düştü

AA

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2026 11:13

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede perakende satışlar şubatta yüzde 0,4 geriledi. Piyasa beklentisi ise satışların bu ayda yüzde 0,7 düşeceği yönündeydi.

İngiltere'de perakende satışlar ocakta yüzde 0,2 yükselmişti. Şubatta ise mağaza dışı perakendecilerin satış hacimlerinin zayıflaması, perakende satışlarındaki düşüşte etkili oldu.

İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2025 - Şubat 2026 aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise yüzde 0,7 yükseldi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
