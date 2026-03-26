Uçak biletlerindeki yükseliş turizmi tehdit ediyor

Alton Aviation Consultancy'nin verilerine göre, Asya ile Avrupa arasındaki ana güzergahlarda bilet fiyatları bu ay yüzde 560'a varan artışlar kaydetti. Uzmanlar, Basra Körfezi'nde savaş kaynaklı aksaklıkların devam etmesi nedeniyle fiyatların yaz boyunca ve sonbahara kadar yüksek seviyelerde seyredeceğini belirtiyor.

Alton'un Cirium ve çeşitli online seyahat acentelerinden derlediği verilere göre, Haziran ayı için Asya-Pasifik ve Avrupa arasındaki yedi popüler rotadaki bilet fiyatları bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 70 daha yüksek. Örneğin, Sidney-Londra hattındaki biletler geçen yıla göre neredeyse iki kat artarak ortalama 1.500 doların üzerine çıktı.

Analistler, fiyatların kısa vadede düşeceğine dair bir işaret olmadığını ve Ekim ayına kadar geçen yılın seviyelerinin yaklaşık yüzde 30 üzerinde kalmasının beklendiğini ifade ediyor.

Bu artış Avrupa'dan Asya'ya uçuşlarda da kendini gösteriyor. Haziran fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79'a varan yükseliş yaşadı ve bazı uzun mesafeli rotalarda ücretler neredeyse üç katına çıktı.

TALEP ŞİMDİDEN AZALDI

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan durum, yaklaşık 70 bin uçuşun iptaline yol açtı ve küresel havacılık ağlarının kırılganlığını ortaya koydu. Hava sahasının kapanması, Körfez'deki aktarma merkezlerindeki kapasite azalması ve yükselen yakıt maliyetleri bilet fiyatlarını yukarı taşıdı.

Seyahat belirsizliği ve artan maliyetler nedeniyle talep de düşmeye başladı. Cirium verilerine göre, Avrupa'dan ABD'ye yaz rezervasyonları geçen yıla göre yüzde 15 azalırken, ters yöndeki trafik yüzde 11 geriledi. Orta Doğu üzerinden bağlanan Asya-Avrupa rotalarında da rezervasyonlar yüzde 4,4 düştü.

Alton CEO'su Bryan Terry, savaş kısa süre içinde sona erse bile uçuş fiyatlarındaki baskının devam edeceğini söyledi. Bağımsız seyahat analisti Hanming Li de, "Durum hâlâ belirsiz ve sektörde büyük bir kaos var. Yolcular iptaller ve gecikmelerle karşılaşırsa, seyahat planlarını ciddi şekilde gözden geçirecekler" değerlendirmesinde bulundu.